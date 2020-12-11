Цены на жилье существенно вырастут в Кузбассе в 2021 году Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

В Минстрое Российской Федерации озвучили предварительные данные по ценам на жилье в 2021 году. Как оказалось, в Кузбассе они существенно вырастут.

В целом по России, согласно прогнозу, цена квадратного метра составит 49 017 рубля. Однако в Кузбассе рост будет более существенным. По расчетам Минстроя, которые приводит издание «Известия», стоимость квадратного метра вырастет на 2-3 тысячи рублей. Такой же рост цен ожидается в Камчатском и Красноярском крае, Томской, Свердловской, Архангельской областях, в Забайкалье и на Чукотке, а также в ряде других регионов.

Еще дороже будет стоить жилье в Москве и регионах Дальневосточного федерального округа. Здесь стоимость одного квадрата взлетит на 8-9,5 тысячи рублей.

В среднем же по России рост цены на квадратный метр составит 539 рублей.