Три человека погибли при столкновении автобуса и легковушки в Кузбассе. ФОТО: кадр видео vk.com, "ДТП/ЧП Кузбасс"

Смертельное ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля произошло в Таштагольском районе. При столкновении двух транспортных средств здесь погибли три человека.

На данный момент уже известно, что около 16.00 по автодороге «Кузедеево – Мундыбаш - Таштагол» ехал автомобиль Toyota Vitz. В какой-то момент водитель не справился с управлением и выехал на встречку и врезался в пассажирский автобус «НефАЗ».

- В результате ДТП пассажирка легкового автомобиля погибла на месте, водитель автомобиля Toyota скончался в автомобиле скорой помощи, еще один пассажир транспортного средства доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести. Спустя несколько часов он также скончался, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

В автобусе на момент столкновения находились 30 пассажиров, никто из них не пострадал. В настоящее время полицейские работают на месте аварии и выясняют все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.