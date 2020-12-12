Не бояться вакцинации от коронавируса призывают жителей Кузбасса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель губернатора Кузбасса Алексей Цигельник призвал жителей региона не бояться прививок от коронавируса. Также он рассказал о том, как проходит кампания по вакцинации.

Алексей Цигельник отметил, что в отношении вакцин от коронавируса среди некоторых жителей региона существует некоторое предубеждение.

- Очень хочу призвать всех трезво взглянуть на вещи, пересмотреть свою точку зрения тех, кто считает, что это не нужно – так называемых вакцинационных скептиков. Без массовой вакцинации остановить эту эпидемию будет очень сложно. Вопрос вакцинации – это вопрос принципиальный, это возможность возврата к нормальной социальной жизни, - отметил Алексей Цигельник.

Также замгубернатора сообщил, что в скором времени в Кузбасс доставят еще несколько крупных партий вакцины для проведения массовой прививочной кампании. Напомним, первую партию, в которой было 1000 доз, начали ставить с 9 декабря. Первыми вакцину поставили медики и учителя.