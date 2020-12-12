Опубликовано видео с последствиями столкновении автобуса и легковушки в Кузбассе. ФОТО: кадр видео vk.com, "ДТП | ЧП Ленинск-Кузнецкий Полысаево"

Появилось видео, на котором очевидцы запечатлели последствия смертельного дорожно-транспортного происшествия, которое случилось в Кузбассе.

на кадрах видео, которое очевидцы разместили в социальных сетях, запечатлен искореженный легковой автомобиль, а также автобус, стоящий на полосе встречного движения. Рядом работают пожарные, сотрудники полиции и бригада скорой помощи.

напомним, смертельное ДТП произошло около четырех часов дня 11 декабря в Таштагольском районе. Здесь водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

- В результате ДТП пассажирка легкового автомобиля погибла на месте, водитель автомобиля Toyota скончался в автомобиле скорой помощи, еще один пассажир транспортного средства доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести. Спустя несколько часов он также скончался, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Пассажиры автобуса не пострадали. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП. Дело находится на контроле у областной прокуратуры.

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