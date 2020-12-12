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Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом кузбассовцев превысило 23 тысячи человек

Оперштаб региона озвучил актуальные данные
Екатерина РОМАНОВА
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Число заболевших коронавирусом кузбассовцев превысило 23 тысячи человек

Число заболевших коронавирусом кузбассовцев превысило 23 тысячи человек

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Кузбассе были выявлены новые случаи заболевания и выздоровления. Кроме того, выросло число случаев смерти.

На утро 12 декабря в Кузбассе зафиксирован 168 новых случаев заболевания коронавирусом - об этом сообщает оперативный штаб Кузбасса. Всего с середины марта в регионе заболели уже 23 034 человека. Одновременно с этим за тот же период 19 548 кузбассовцев выздоровели, в том числе 179 - за минувшие сутки.

Также оперативный штаб сообщает о четырех случаях смерти среди пациентов с коронавирусом. На сегодняшний день общее число умерших достигло 422 человек.

У женщины 1948 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета.

У женщины 1959 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы.

У женщины 1946 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

У мужчины 1959 года рождения из Осинников развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы.

На сегодняшний день медицинскую помощь получают 3064 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находится 9488 человек.

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