Где в Кузбассе выявили новые случаи заболевания коронавирусом Фото: Борис КУДРЯВОВ

За сутки в Кузбассе на 168 человек увеличилось число заболевших коронавирусом. О том, в каких территориях выявлены новые случаи заболевания, сообщает оперативный штаб региона.

По данным оперштаба, больше всего новых случаев заболевания в Новокузнецк – 27 человек. В Кемерове – 23, в Междуреченске – 18, в Прокопьевске – 10, в Осинниках – 9. По восемь новых случаев заболевания в Ленинске-Кузнецком, Юрге и Новокузнецком муниципальном округе. По семь – в Белове и Березовском, шесть – в Полысаеве. По пять заболевших ковидом в Калтане и Таштагольском муниципальном округе. Еще по четыре человека с коронавирусом меди выявили в Анжеро-Судженске, Киселевске, Топкинсом МО. По три новых случая заболевания в Мысках, Тяжинском МО, Яшкинском МО. Два человека заболели в Гурьевском МО. По одному – в Беловском МР, Ленинск-Кузнецком МО, Прокопьевском МО и Яйском МО.

Напомним, всего за минувшие сутки в регионе выявлено 168 новых случая заболевания COVID-19. На утро 12 декабря зафиксировано в общей сложности 23 034 заболевших коронавирусом. Кроме того, умерли четыре пациента с коронавирусом, а общее число летальных исходов среди таких пациентов достигло 422 человек.

Одновременно с этим 179 человек уже прошли курс лечения, выздоровели и выписаны из больниц. Всего от COVID-19 вылечились 19 548 жителей региона. Медицинскую помощь получают 3064 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находится 9488 человек.

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