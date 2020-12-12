За сутки новокузнечане отдали аферистам 3,5 миллиона рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Всего за сутки несколько новокузнечан стали жертвами аферистов. В общей сложности они отдали лже-банкирам и лже-брокерам 3,5 миллиона рублей.

49-летний житель Новокузнецка пришел в полицию со своей бедой. Он рассказал, что поверил сотруднику службы безопасности банка в том, что на его имя якобы пытаются оформить кредит. Чтобы остановить эту операцию, мужчина назвал звонившему коды, пришедшие в смс. Но вместо этого он не только сам оформил на свое имя кредит более чем на один миллион рублей, но и перевел его мошеннику.

67-летняя новокузнечанка поверила брокерам – тем прислали сообщение с предложением установить приложение и заработать игрой на бирже путем покупки нефти и ценных бумаг. Женщина установила программу удаленного доступа, и финансовый консультант помог ей создать личный кабинет. Новокузнечанка оформила сразу четыре кредита на сумму более 770 тысяч рублей и перевела на счета, думая, что делает ставки. А когда попыталась снять дивиденды, оказалось, что система недоступна.

- Всего за одни только сутки в дежурные части органов внутренних дел Новокузнецка поступило 7 сообщений от граждан, которые стали жертвами аферистов и перечислили им в общей сложности около 3,5 миллиона рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Сотрудники уголовного розыска проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление злоумышленников. За мошенничество им грозит до 10 лет лишения свободы.

Сотрудники полиции напоминают жителям региона о том, что не нужно доверять звонкам из банков или устанавливать какие бы то ни было приложения на телефон, которые советуют незнакомцы. Также ни в коем случае нельзя выполнять никаких манипуляций со своими счетами под диктовку неизвестных, кем бы они ни представлялись.