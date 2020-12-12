Врач из Кузбасса рассказала о своей реакции на прививку от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 9 декабря в Кузбассе идет вакцинация от коронавирусной инфекции. Одной из первых сделать прививку решила участковый врач-педиатр поликлиники №3 села Малая Салаирка Гурьевского района Екатерина Князева.

Педиатр из Малой Салаирки рассказала, почему решила одной из первых привиться от коронавируса. По словам Екатерины Князейвой, на вакцинацию она шла осознанно, так как не болела коронавирусом – антитела показали что иммунитета от этой инфекции у нее нет

- Если есть возможность предотвратить заболевание, то я решила эту возможность не упускать, - сказала врач-педиатр.

Перед прививкой Екатерину Князеву осмотрел врач-терапевт, измерил температуру, давление, выяснил, какие заболевания имеются. А уже после того, как вакцину поставили, в течение 30 минут женщина находилась под наблюдением врачей и медсестер в поликлинике

- Реакции на прививку не было по настоящее время чувствую себя хорошо, реакции на прививку нет. Рекомендую тем, у кого есть возможность и нет противопоказаний, от данной инфекции все-таки прививаться, - отметила Екатерина Князева.