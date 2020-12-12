Кузбассовец нашел автомобиль в кустах. ФОТО: vk.com, "Инцидент Кузбасс"

Один из автомобилистов Кузбасса неожиданно для себя обнаружил в кустах красный автомобиль. Брошенная машина стояла, припорошенная снегом.

В поселке Крутой, что в Рудничном районе Кемерова, один из автолюбителей наткнулся на бесхозный автомобиль. Красная машина, судя по кадрам видео, которое сделал очевидец, съехала в кювет и врезалась в дерево. Именно такой – разбитой и, хоть и закрытой, но брошенной, ее и обнаружил кузбассовец.

- Поселок Крутой. Подушка стрельнула, - так прокомментировал видео с последствиями одиночного ДТП очевидец.

Комментаторы, в свою очередь, отметили, что водитель могу уйти за трактором, чтобы вытянуть застрявший автомобиль. Впрочем, и у них остались вопросы.

«У него даже на номере написано «КАК». Как так можно было??? – недоумевает один из подписчиков группы, где появилось видео.

Ответа на этот вопрос пока нет.