Поземками и метелями заметет Кузбасс в воскресенье Фото: Екатерина РОМАНОВА

Ветер, поземки и метели, мороз – таким будет воскресный день в Кузбассе по прогнозам синоптиков.

Специалисты Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на воскресенье, 13 декабря. В ночь последний выходной этой недели в Кузбассе будет холодно. В большинстве территорий температура воздуха опустится до -12…-17, а местами – до -23 градусов. В Кемерове, по прогнозам синоптиков, ожидается от 13 до 15 градусов мороза. Местами пройдет снег.

Днем воздух в Кузбассе прогреется до -8…-13 градусов. В Кемерове – до -9…-11. Синоптики прогнозируют переменную облачность и снег, местами ожидаются метели и поземки.

Кроме того, воскресенье будет ветреным днем, правда не на всей территории региона. Так, синоптики сообщают о порывистом западном ветре – от четырех до девяти метров в секунду, а местами – и до 15 метров в секунду.

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