В Кемерове строят снежный городок к Новому году. ФОТО: инстаграм Ильи Середюка

В скором времени в центре Кемерова возведут главный снежный городок региона. Ледяные блоки для него уже завезли на площадь.

О том, что на площадь Советов, что в Кемерове, уже завезли ледяные блоки для строительства главного снежного городка области, рассказал глава областного центра Илья Середюк. Градоначальник отметил, что заготовкой этих блоков специалисты занимались на Красном озере.

Предусмотрены на площади и развлечения, привычные для зимы. Так, помимо ледяных фигур и городка на площади вокруг ели зальют каток

- Специалисты стадиона «Химик» начали пропитку, далее путем поэтапной заливки будет проводиться «наращивание» льда до необходимой толщины, - сообщил глава Кемерова Илья Середюк на своей страницы в социальной сети инстаграм.