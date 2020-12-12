Не доехал: турист на машине застрял по дороге в Шерегеш. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.

Не все гости добираются до горнолыжных курортов без приключений. Так, автомобиль туриста из Новосибирска завяз в сугробе в Шерегеше.

Мужчина вместе с друзьями решил отдохнуть на кузбасском горнолыжном курорте. Все вместе они сели в его машину и отправились в путь. Однако именно тот день оказался ненастным: сильным снегопадом засыпало улицы поселка, и автомобиль гостя в какой-то момент попросту застрял в сугробе.

В то время, когда туристы пытались вытолкать автомобиль, их заметили инспекторы экипажа №801 ОГИБДД ОМВД России по Таштагольскому району в составе заместителя начальника отдела майора полиции Александра Замуруева и командира ДПС капитана полиции Виктора Шадеева. Сотрудники полиции помогли водителю и его пассажирам вытолкать увязший в снегу автомобиль.

Радостные туристы отправились покорять трассы горы Зелена, а после отдыха обратились с ГУ МВД России по Кемеровской области и поблагодарили спасших их инспекторов.