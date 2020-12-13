Не выходит на связь: в Кузбассе ищут Козьму Александра. ФОТО: vk.com, "ГИБДД Мариинска"

Родные и близкие, сотрудники полиции по городу Мариинску разыскивают пропавшего Александра Козьму. О нем ничего не известно с 21 ноября.

О поисках пропавшего 21 ноября Александра Козьмы 1991 года рождения сообщает отдел МВД России по Мариинскому району. С того дня мужчина не выходит на связь с родственниками. На сегодняшний день его местонахождение неизвестно.

Приметы разыскиваемого: рост 160-174 сантиметров, худощавого телосложения, на вид лет 30, волосы прямые темно-русые, глаза карие.

В день исчезновения был одет: шапка черная спортивная, куртка черная, туфли черные.

Если вам известно местонахождение Александра Козьмы, сообщите об этом в отдел МВД России по Мариинскому району.

Это можно сделать по телефону: 8(384-43)5-25-43 или 8-923-527-02-88.