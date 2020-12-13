Гурман из Ленинска-Кузнецкого попался на нехорошем поступке. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.

28-летний житель Ленинска-Кузнецкого всегда возвращался из магазина с сыром вином и маслом. Правда, за продукты он не платил.

Представители сразу нескольких торговых сетей обратились в полицию с заявлениями о том, что в их магазинах пропадают продукты. К тому моменту в общей сложности ущерб достиг семи тысяч рублей. И лишь после того, как стражи порядка просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Они установили, что во всех этих магазинах к исчезновению продуктов причастен один и тот же человек.

Как оказалось, 28-летний мужчина приходил в магазины и похищал из них сыры, алкогольные напитки и масло. А потом украденное продавал прохожим на улице. В общей сложности он ограбил шесть магазинов.

Похищенные товары ранее привлекавшийся к уголовной ответственности неработающий 28-летний горожанин продавал прохожим на улице, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимального наказания один год лишения свободы.