«Машины долбятся»: кемеровчане попросили мэра разобраться с ямой на мосту

«Машины долбятся»: кемеровчане попросили разобраться с ямой на мосту Фото: Екатерина РОМАНОВА

Жители города Кемерова недовольны состоянием дорог. Об устранении неровности на одной из них горожане попросили мэра города в социальных сетях.

«Уважаемый Илья Владимирович, пожалуйста обратите внимание на большую яму на Кузнецком, 6, на въезде на мост. Все машины долбятся», - обратилась к главе Кемерова одна из подписчиц его страницы в инстаграме.

Мэр областного центра на этот вопрос-просьбу никак не ответил. Вместо него в диалог вступили представители МБУ «Кемеровские автодороги». Они пообещали в самое ближайшее время поставить предупредительные знаки о выбоинах на дороге, а также назвали сроки ремонта.

«Для предупреждения о наличии выбоины на проезжей части проспекта Кузнецкого будет установлен предупреждающий дорожный знак «Неровная дорога» 12 декабря 2020 года. Устранение данной выбоины будет выполнено в весенний период 2021 года при позволяющих провести ремонт погодных условиях», - отметили представители «Кемавтодора».