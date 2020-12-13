Электричка не сбежит: в Кузбассе изменили расписание электропоездов Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Новый график движения поездов вводится на сети железных дорог. Из-за этого, в свою очередь, меняется и расписание ряда пригородных поездов.

Расписание изменилось у пригородных поездов, которые курсируют по маршрутам «Артышта-1 – Новокузнецк», «Новокузнецк – Артышта-2», «Новокузнецк – Белово», «Болотная – Тайга», «Кемерово – Юрга-2», «Юрга-2 – Тайга», «Плотниково – Кемерово», «Шишино – Кемерово», «Томск-2 – Асино». Корректировка во времени следования составила до 5 минут, а изменения вступили в силу 13 декабря.

По новому графику будет ходить и скорый поезд «Экспресс» №857/858 сообщением Новокузнецк – Новосибирск – Новокузнецк. Отправление поезда из Новокузнецка в 7:07 (на 2 минуты позже), прибытие в Новосибирск в 13:10 (без изменений).

Как сообщает службы корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», с расписанием пригородных поездов, туристического поезда «Шерегеш-экспресс» и скорого поезда «Экспрес» №857/858 сообщением Новокузнецк – Новосибирск – Новокузнецк можно ознакомиться на сайте компании «Кузбасс-пригород», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».