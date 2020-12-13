Замгубернатора снова проверил работу автобусов «ПитерАвто» в Новокузнецке. Фото: Андрей Панов/ Instagram

Заместитель губернатора Андрей Панов снова побывал в Новокузнецке, где проверили работу автобусов «ПитерАвто». По его словам, недочеты еще имеются, хотя в целом ситуация стабилизировалась.

«До 8 утра побывал в нескольких районах города, проехал на разных маршрутах. Сразу видно, что транспорт работает значительно лучше, чем две недели назад. Автобусы идут четко по расписанию, на остановках нет столпотворения. Конечно, есть еще проблемные маршруты, но в целом ситуация стабилизируется. Ездить в новых автобусах приятно и тепло», - написал Андрей Панов в своем Instagram.

Также он обратил внимание, что за проезд платит очень мало пассажиров. Причиной тому может как отсутствие кондукторов, к которым привыкли горожане, так и наличие в некоторых автобусах неисправных валидаторов, а также сбои при оплате социальной картой.

«Ни в одном автобусе, в котором я сегодня проехал, не работает бегущая строка. И еще: практически никто из пассажиров не соблюдает масочный режим, и водители здесь, к сожалению, тоже не эталон. Разъяснительную работу горадминистрации и перевозчикам в этом направлении нужно усилить», - добавил замгубернатора.

Поле поездки Андрей Панов провел совещание по ситуации с общественным транспортом.