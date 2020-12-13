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Коронавирус Covid-19

Три пациента с коронавирусом скончались в Кузбассе, самому старшему было 68 лет

Оперштаб опубликовал сводку на утро 13 декабря
Мария КОЛОСОВА
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Три пациента с коронавирусом скончались в Кузбассе, самому старшему было 68 лет

Три пациента с коронавирусом скончались в Кузбассе, самому старшему было 68 лет

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе на утро 13 декабря скончались еще три пациента с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона.

- У женщины 1958 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета. У женщины 1958 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии эндокринной и нервной системы. У мужчины 1952 года рождения из Анжеро-Судженска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой и нервной системы, - рассказали подробности в штабе.

Таким образом, общее число умерших в Кузбассе за все время достигло 425 человек.

За минувшие сутки заболело еще 166 жителей области, выздоровело 176. Итого медицинскую помощь получает 3051 больной коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 8975 человек.

Коронавирус в Кузбассе