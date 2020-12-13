Три пациента с коронавирусом скончались в Кузбассе, самому старшему было 68 лет Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе на утро 13 декабря скончались еще три пациента с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона.

- У женщины 1958 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета. У женщины 1958 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии эндокринной и нервной системы. У мужчины 1952 года рождения из Анжеро-Судженска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой и нервной системы, - рассказали подробности в штабе.

Таким образом, общее число умерших в Кузбассе за все время достигло 425 человек.

За минувшие сутки заболело еще 166 жителей области, выздоровело 176. Итого медицинскую помощь получает 3051 больной коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 8975 человек.