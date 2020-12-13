Наметился спад: коронавирус выявлен у 166 жителей Кузбасса Фото: Артем КИЛЬКИН

В статистике заболеваемости по региону наметился некий спад – за минувшие сутки коронавирус был зафиксирован всего у 166 жителей. Данные на утро 13 декабря опубликовал оперативный штаб.

Таким образом, всего с начала весны инфекция зафиксирована у 23 200 человек. 176 пациентов выписаны за сутки. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 19724 человека.

К сожалению, выросла печальная статистика – скончались три человека.

- У женщины 1958 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета. У женщины 1958 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии эндокринной и нервной системы. У мужчины 1952 года рождения из Анжеро-Судженска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой и нервной системы, - рассказали подробности в штабе.

Итого медицинскую помощь получает 3051 больной коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 8975 человек.