Новокузнецк снова стал лидером по числу заболевших коронавирусом за сутки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперштаб Кузбасса назвал территории с новыми заболевшими коронавирусомна 13 декабря. Лидером за прошедшие сутки стал Новокузнецк.

-За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 166 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 39, Междуреченск – 32, Кемерово – 28, Прокопьевск – 26, Калтан – 11, Киселевск – шесть, Тайга – четыре, Таштагольский район и Ленинск-Кузнецкий – по три, Анжеро-Судженск, Березовский, Новокузнецкий район и Яшкинский муниципальный округ – по два, Осинники, Беловский район, Ленинск-Кузнецкий, Промышленновский, Топкинский и Яйский муниципальные округа – по одному.

Таким образом, общее число заболевших достигло 23 200 человек. Также 176 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 19724 человека вылечились от коронавируса. За сутки три пациента скончались, а всего 425 с начала пандемии.

-Всего в регионе медицинскую помощь получает 3051 пациент с диагнозом COVID-19, - рассказали в оперштабе региона - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8975 человек.