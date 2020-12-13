Мэр Кемерова позвал горожан принять участие в рождественской акции

Мэр Кемерова предложил горожанам принять участие в рождественской акции Фото: Мария ЛЕНЦ

Мэр Кемерова Илья Середюк предложил горожанам принять участие в рождественской акции. Все желающие в преддвери праздников смогут сделать подарок одному из детей-сирот.

В областном центре стартовала традиционная благотворительная акция «Рождество для всех и для каждого». Об этом в еженедельном итоговом выпуске «Кемерово. Неделя» рассказал глава города Илья Середюк.

-Акция проводится для юных кемеровчан — воспитанников детских домов, школ-интернатов, а также детей из многодетных, приемных и опекунских семей. Ребята сами делают открытки, на которых пишут о своих заветных желаниях и о том, какой подарок они хотели бы получить от Деда Мороза на Новый год. Открытки с желаниями прикрепляются к елочным украшениям на всех елках, которые размещены в 12 торговых центрах города, - поделился подробностями мэр.

Посетители ТЦ смогут выбрать понравившуюся им открытку, купить подарок и опустить в новогодний мешок у елки.

Илья Середюк отметил, что акция продлится до 5 января, а 6 января, в канун Рождества, детям вручат собранные для них подарки. «Я приглашаю всех кемеровчан присоединиться к этой благородной акции», — пригласил всех желающих Илья Середюк.