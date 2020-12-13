Кузбасский врач поделилась ощущениями через 30 минут после вакцинации от коронавируса. Фото: Оперштаб Кузбасса

Кузбасский врач поделилась ощущением через 30 минут после того, как ей сделали прививку от коронавируса. А также поделилась мнением, нужно ли эта процедура вообще.

Заведующая поликлиникой №1 Юрги, врач-эпидемиолог Юлия Ахмадеева поделилась своим опытом вакцинации от COVID-19.

-Благодаря вакцинации мы можем, во-первых, снизить темп ее распространения, и, надеюсь, победить совсем. И вакцинация населения и также введение в дальнейшем вакцинации против коронавирусной инфекции в национальный календарь профилактических прививок - я считаю, это очень важно. И вакцинироваться нужно. Без этого мы не справимся с «ковидом». На данный момент прошло, наверное, минут 30 с постановки вакцины. Чувствую себя хорошо, - сообщила медик.

Также Юлия Ахмадеева добавила, что за всеми поставившими вакцину медработниками, будет организовано наблюдение.

-То есть обязательно контролировать уровень антител – как будет формироваться иммунитет, ну и за общим состоянием, естественно, будет ежедневное наблюдение, - отметила она.