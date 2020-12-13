В Кемерове выбрали новую схему движения маршрутки №35 Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

В Кемерове выбрали новую схему движения маршрутки №35. Горожане приняли участие в электронном голосовании.

На электронной платформе «Кузбасс Онлайн» 13 декабря завершилось голосование за варианты схемы движения для маршрутного такси № 35т, которое курсирует между Шалготарьяном и микрорайоном Южный. В новом варианте маршрутку предлагалось пустить по улицам Дружбы и Космической. В частности, по предложенной обновленной схеме в прямом направлении, из Шалготарьяна, маршрутка движется без изменений, в обратном — идет по улицам Дружбы, Космической, Автозаводской, Кузнецкому проспекту, улицам Сибиряков-Гвардейцев и Соборной, потом по проспекту Ленина через Пионерский бульвар выходит на проспект Октябрьский, по которому едет до конечной.

По результатам голосования новую схему движения поддержали 74,8 процента, 21,19 процента высказались против, еще 4,24 процента предложили свой вариант ответа.