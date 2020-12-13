Смертельное ДТП на трассе в Кузбассе: двое скончались, четверо покалечены. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

На трассе в Кузбассе произошло смертельное ДТП, в результате которого двое скончались, еще четверо покалечены. Инцидент случился в воскресенье, 13 декабря.

Как сообщили в полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло в 12.45 на 16 километре автодороги Кемерово - Промышленная. На место незамедлительно прибыли экипажи ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по Кемеровскому району.

Как было предварительно установлено, друг с другом столкнулись две иномарки Hyundai Solaris. В результате погибли 15-летняя пассажирка и 68-летний мужчина, находившиеся на пассажирских сидениях одной из машин, еще два пассажира данного автомобиля с травмами доставлены в медучреждение. Кроме того, травмированы водитель и пассажир второй иномарки.

Сейчас на месте аварии работают оперативные службы, все обстоятельства произошедшего выясняются.

-Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.