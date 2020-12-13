Медики рассказали о состоянии четырех выживших в страшной аварии на трассе в Кузбассе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Медики рассказали, в каком состоянии находятся четверо выживших в страшной аварии на трассе в Кузбассе. Она произошла днем 13 декабря.

Напомним, что в 12.45 на 16 километре автодороги Кемерово - Промышленная

столкнулись две иномарки Hyundai Solaris. В результате два человека погибли на месте еще до приезда корой помощи, четверо пострадали.

-Мужчина 1971 года рождения, госпитализирован в тяжелом состоянии. Также госпитализирована женщина 1989 года рождения в состоянии средней тяжести, сейчас она находится в приемном отделении на этапе обследования. В стационар доставлена женщина 1958 года рождения в состоянии средней тяжести. Еще одному пострадвшему – мужчина 1989 года рождения – назначено амбулаторное лечение, - сообщил пресс-секретарь Кузбасского центра медицины катастроф Антон Дужик

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Смертельное ДТП на трассе в Кузбассе: двое скончались, четверо покалечены

На трассе в Кузбассе произошло смертельное ДТП, в результате которого двое скончались, еще четверо покалечены. Инцидент случился в воскресенье, 13 декабря. (подробности)