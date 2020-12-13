Появилось видео с места ДТП с двумя погибшими в Кузбассе. Фото: Кадр видео "Инцидент Кузбасс"/ vk.com

В сети появилось видео с места ДТП на кузбасской трассе, в котором погибло два человека. Еще четверо получили различные травмы.

Очевидцы поделились кадрами с места аварии, произошедшей в воскресенье, 13 декабря, на 16 километра автодороги Кемерово – Промышленная. Здесь столкнулись две иномарки Hyundai Solaris. В результате два человека погибли на месте – полиция Кузбасса говорит о 68-летнем пенсионере и 15-летней пассажирке.

Также еще четыре человека получили травмы различной степени тяжести. Как сообщили в пресс-службе Кузбасского центра медицины катастроф, мужчина 1971 года рождения, госпитализирован в тяжелом состоянии. Также госпитализирована женщина 1989 года рождения в состоянии средней тяжести, сейчас она находится в приемном отделении на этапе обследования. В стационар доставлена женщина 1958 года рождения в состоянии средней тяжести. Еще одному пострадавшему – мужчине 1989 года рождения – назначено амбулаторное лечение

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