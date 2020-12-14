В Кемерове появится 14 новых остановок Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

В Кемерове в следующем году появится 14 новых остановочных павильонов. Об этом сообщил мэр города Илья Середюк.

Глава областного центра сообщил о планах по благоустроительным и дорожным работам в ходе традиционного видеовыпуска «Кемерово. Неделя». Так, в 2021 году по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» в разных районах города будут проходить работы.

- Мы планируем отремонтировать 27 участков магистралей, шесть тротуаров, установить 12 светофоров у объектов социальной сферы, а также 14 новых остановочных павильонов на уже отремонтированных участках дорог, - рассказал Илья Середюк.

Напомним, что в 2020 году в Кемерове было отремонтировано 30 километров дорог, шесть пешеходных зон, установлено 10 комплексов фотовидеофиксации и 11 светофоров.