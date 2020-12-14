Еще один пострадавший в смертельном ДТП в Кузбассе скончался. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.

Выросло число погибших в результате ДТП на кузбасской трассе. Скончался еще один человек, получивший травмы.

Утром 14 декабря стало известно о том, что скончался еще один участник страшного ДТП, которое произошло 13 декабря в Кузбассе на трассе Кемерово - Промышленная. Об этом сообщил пресс-секретарь Кузбасского центра медицины катастроф Антон Дужик.

- Скончался мужчина 1971 года рождения, состояние которого оценивалось как крайне тяжелое, - сообщил Антон Дужик.

Напомним, в смертельном ДТП, которое произошло в 12.45 на 16-м километре автодороги Кемерово - Промышленная пострадали шесть человек. Два человека - 68-летний мужчина и 15-летняя девушка - скончались на месте. Еще четверых с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Один из них также впоследствии скончался. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины, приведшие к ДТП.