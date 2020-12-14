«Елочка, гори!»: кемеровчане составили елку из автомобилей. ФОТО: Андрей Тебеньков

Новогоднюю елочку из машин составили жители областного центра. Флешмоб, который планировали как самый массовый и рекордный, получился весьма скромным.

Новогодний флешмоб «Автоелка-2021» прошел в Кемерове возле аэропорта. Водители легковых автомобилей приехали на плозадку и составили машины в форме новогоднего дерева. Результат они сняли с помощью дрона, а потом фото разместили в соцсетях.

Организаторы новогоднего флешмоба изначально планировали составить елочку из 300 автомобилей, и многие горожане изъявили желание принять участие в акции. Однако, по словам организатора, прибывшие стражи порядка напомнили о масочном режиме. В итоге число участников флешмоба сократилось до 36 человек.

Напомним, в 2019 году подобные флешмобы проходили в Кемерове, Новокузнецке и Междуреченске. Причем в двух городах елочки состояли из 150 автомобилей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Гигантскую автоелку из 150 машин зажгли в Кемерове

До Кемерова дошел флешмоб, к которому ранее присоединились Новокузнецк и Междуреченск. Автолюбители собрали в областном центре красочную елку из автомобилей. (подробности)

Елочку за 19 миллионов рублей собрали в Новокузнецке

Уникальную елочку, состоящую не из хвоинок, шариков и снежинок, а из более дорогих «игрушек», собрали в Новокузнецке. Для того чтобы создать ее, потребовались 63 автомобиля. (подробности)

Жители Междуреченска решили помериться елками с новокузнечанами

Жители города Междуреченска решили составить свою елку из автомобилей. При этом они планируют побить рекорд новокузнечан и использовать не 63, а 70 автомобилей. (подробности)