Три женщины и мужчина с коронавирусом скончались в Кузбассе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В регионе снова выросло число умерших пациентов, у которых ранее выявили коронавирус, Об этом сообщает оперативный штаб Кузбасса.

Еще четыре жителя Кузбасса, у которых ранее подтвердился коронавирус, умерли. Всего с начала пандемии в Кузбассе зафиксированы 429 случаев летального исхода.

У женщины 1958 года рождения из Ленинска-Кузнецкого развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни.

У мужчины 1964 года рождения из Юрги развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне бронхолегочной патологии.

У женщины 1932 года рождения из Топков развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы.

У женщины 1969 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета и патологии сердечно-сосудистой системы.

Напомним, всего за минувшие сутки в регионе выявлено 164 новых случая заболевания COVID-19. На утро 14 декабря зафиксировано в общей сложности 23 364 заболевших коронавирусом. Еще 164 пациента выздоровели, и теперь число вылечившихся и выписанных из больниц составляет 19 888 человек. Одновременно с этим медицинскую помощь получает 3047 больной коронавирусом. А под медицинским наблюдением - 7999 человек.

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