На 164 человека выросло число заболевших коронавирусом в Кузбассе Фото: Артем КИЛЬКИН

Ситуация с коронавирусом вновь изменилась в Кузбассе число заболевших и выздоровевших выросло. Впрочем, как и число умерших.

На утро 14 декабря в Кузбассе зафиксировано 164 новых случаев заболевания коронавирусом - об этом сообщает оперативный штаб Кузбасса. С начала же пандемии в регионе заболели уже 23 364 человека. Впрочем, кузбассовцы не только заболевали, но и излечивались. Так, 19 888 кузбассовцев выздоровели с середины марта, в том числе 164 - за минувшие сутки.

Оперативный штаб сообщает о четырех случаях смерти среди пациентов с коронавирусом. На сегодняшний день общее число умерших достигло 429 человек.

У женщины 1958 года рождения из Ленинска-Кузнецкого развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни.

У мужчины 1964 года рождения из Юрги развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне бронхолегочной патологии.

У женщины 1932 года рождения из Топков развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы.

У женщины 1969 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета и патологии сердечно-сосудистой системы.

На сегодняшний день медицинскую помощь получают 3047 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находится 7999 человек.

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