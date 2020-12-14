Какой город стал лидером по числу заболевших коронавирусом на 14 декабря Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Оперативный штаб назвал территории Кузбасса, где за минувшие сутки выявили новых заболевших коронавирусом.

Как оказалось, больше всего новых случаев заболевания в Новокузнецке – на этот город приходится 41 случай из 164, выявленных за сутки. В общей сложности с начала пандемии здесь заболели 4959 человек.

На втором месте – Междуреченск. Здесь диагноз подтвердился у 29 человек. В общей сложности с начала пандемии коронавирусом здесь заболели 2470 человек.

Третий по числу новых заболевших – Прокопьевск. У 28 горожан тесты на коронавирус оказались положительными. В общей сложности заболели 1318 человек.

А вот Кемерово в этот раз занимает лишь четвертое место по числу новых заболеваний. Ковид подтвердился у 26 человек, а общее число заболевших – 4648.

В Осинниках 14 новых случаев заболевания, в Киселевске – 12, в Мысках – семь, в Березовском – четыре. В Таштагольском муниципальном районе – два, а в Анжеро-Судженске – один.