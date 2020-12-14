800 дней: Сергей Цивилев подведет итоги года в прямом эфире

800 дней: Сергея Цивилева подведет итоги года в прямом эфире 22 декабря. ФОТО: пресс-служба администрации правительства Кузбасса

22 декабря состоится пресс-конференция Сергея Цивилева «800 дней. Итоги года».

На пресс-конференции, которая состоится 22 декабря, губернатор Кузбасса подведет итоги 2020 года. Он отметит самые знаковые события года, достижения, расскажет о реализованных проектах и планах на 2021 год. Кроме того, губернатор ответит на волнующие кузбассовцев вопросы.

Мероприятие будет проходить в гибридном формате. Так, будет доступна прямая трансляция в инстаграм-аккаунте губернатора и на Youtube-канале «Цивилев. Live».

Также сообщается, что самые важные моменты можно будет прочитать и в текстовом формате в Telegram-канале «Цивилев.Live».