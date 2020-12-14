Кузбассовец устроил лесоповал ради добычи угля Фото: Олег УКЛАДОВ

Один из руководителей угольного предприятия решил заняться незаконной добычей угля. Для этого он незаконно вырубил 437 кубических метров леса.

Кузбассовец, будучи руководителем угольного предприятия, предложил коллегам заняться незаконной добычей угля. Они решили для начала освободить карьер от леса. В течение года велась рубка деревьев, а вот в контролирующие органы предоставлялась отчетность и информация, которая не содержала сведений об уничтожении лесных насаждений.

Всего на территории площадью 3,66 га были срублены деревья объемом 437 кубических метров с диаметром ствола 16 сантиметров. Протяженность длины леса уничтоженного участка составила 250-300 метров.

- Новокузнецкий районный суд Кемеровской области признал гражданина виновным в незаконной рубке лесных насаждений, ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 1,1 миллиона рублей, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

Судебные приставы ознакомили должника с материалами исполнительного производства, сроками для добровольного исполнения, а также мерами принудительного взыскания. Задолженность была оплачена в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.