Один погиб, четверо травмированы: легковушка столкнулась с грузовиком в Кузбассе. ФОТО: пресс-служба областной Госавтоинспекции

Вечером 13 декабря в Кузбассе произошло смертельное ДТП. В Чебулинском районе столкнулись легковушка и КамАЗ.

По данным областной Госавтоинспекции, дорожно-транспортное происшествие в Чебулинском районе произошло 13 декабря около 16.45. Примерно в это время на 430 километре автодороги Р-255 «Сибирь» ехал автомобиль «Форд Фокус». По каким-то причинам водитель не выбрал безопасную скорость дистанцию, не справился с рулевым управлением и врезался в КамАЗ с полуприцепом.

- В результате ДТП пассажир автомобиля «Форд», мужчина 23 лет, от полученных травм скончался в медицинском учреждении, - сообщает о последствиях ДТП областная Госавтоинспекция. - Также травмы получили водитель иномарки мужчина 23 лет и три его пассажира, мужчины 23 лет. По характеру травм им назначено амбулаторное лечение.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося, По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Отметим также, что, по данным Госавтоинспекции, за 11 месяцев текущего года на территории Кемеровской области зарегистрировано 193 ДТП, причиной которых стал неправильный выбор дистанции. В них восемь человек погибли и 277 получил травмы различной степени тяжести.