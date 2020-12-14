Двойную пенсию получат кузбассовцы перед Новым годом Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сразу две пенсии в декабре получат пенсионеры из Кузбасса. Как отметили в кузбасском отделении ПФР, такие выплаты коснутся не всех.

- Досрочно, 29 декабря, пенсии и пособия доставят тем, кто по графику их получает 3 января. Далее доставка пенсий и пособий будет осуществляться в январе согласно графику в соответствии с режимом работы почтовых отделений, уточнить который можно в самих отделениях или через мобильное приложение Почты России, - сообщает пресс-служба отделения ПФР по Кемеровской области.

Связана досрочная выплата пенсий с наступающим Новым годом и тем, что 3 декабря, день, когда жители региона получают пенсии через почтовые отделения, приходится на выходной день.

- Выплата пенсий в кредитных учреждениях Кузбасса в январе 2021 года будет произведена по прежнему графику в установленные договорами сроки, - добавили в пресс-службе регионального ПФР.

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