Южный ветер принесет тепло и метели в Кузбасс

От -5 до -24, снег и метели: какой будет погода в Кузбассе Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Наступившая неделя в Кузбассе будет по-зимнему теплой, снежной и ветреной. Такой прогноз погоды дали специалисты Кемеровского гидрометцентра.

В ночь на вторник, 15 декабря, самые низкие температуры достигнут -19 градусов, однако на большей части региона ожидается от 9 до 14 градусов мороза. Днем воздух прогреется до -7…-12 градусов. Порывы северо-западного ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. Кроме того, синоптики прогнозируют снег и метели.

В ночь на среду, 16 декабря, столбики термометров могут опускаться до -24 градусов, в большинстве же территорий температура воздуха составит -14…-19 градусов. Днем местами воздух прогреется до -8…-13 градусов, а местами температура останется на уровне -14…-19 градусов. Ветер ночью будет дуть с запада, однако днем сменит направление на юго-западное и будет при порывах достигать 13 метров в секунду. По-прежнему сохранятся снег и метели. К слову, по народным приметам в этот день не стоит затевать ссоры – иначе весь год так и будете ссориться.

Ночь на четверг, 17 декабря, будет такой же, как и предыдущая. А вот днем юго-западный ветер принесет тепло: воздух прогреется до -10…-15 градусов, а местами и вовсе до -4…-9. К слову, порывы ветра могут достигать 16 метров в секунду. По-прежнему сохранятся снег и метели.

В пятницу, 18 декабря, ночь ожидается довольно теплой: лишь -9…-14 градусов. а днем воздух прогреется до -5…-10. Южный ветер усилится, и местами его порывы могут достигать 20 метров в секунду. К слову, согласно народным приметам, сильный ветер в этот день обещал, что и вторая половина июля в следующем году также будет ветреной. А 18 декабря кузбассовцам стоит ожидать мокрого снега и метелей.