В Кузбасской ГСХА прошла стратегическая сессия «Сельский дом»

Стратегическая сессия в рамках реализации программы «Сельская ипотека» прошла 11 декабря в Кузбасской государственной сельскохозяйственной академии (ГСХА). Мероприятие открыла врио ректора Екатерина Ижмулкина. В качестве экспертов выступили Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса Андрей Ариткулов, Директор Кемеровского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Виктор Кобзев, руководитель организационного отдела Министерства строительства Кузбасса Анна Лурье, генеральный директор ООО «Нооцентр» Олег Герасимов, представители застройщиков, студенты КузГТУ и Кузбасской ГСХА.

На мероприятии обсудили темы, которые интересуют всех и каждого – «Сельский умный дом». Как разобраться в преимуществах села и города? Как создать условия, при которых выпускник сельскохозяйственной академии или технического университета захочет приехать работать на успешное предприятие в сельскую местность Кузбасса или запустить там собственный стартап? Как построить экологическую и социальную систему, интересную для молодёжи?

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