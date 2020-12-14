Новокузнецкое предприятие задолжало работникам почти шесть миллионов рублей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Специалисты одного из предприятий Новокузнецка оказались в сложной ситуации: у предприятия перед ними образовалась задолженность в 5,848 миллиона рублей.

Добиваться правды 123 работникам предприятия пришлось вместе с прокуратурой. Именно туда специалисты ООО «Южно-Кузбасский-машиностроительный завод» обратились с коллективным заявлением о нарушении их прав на оплату труда. Прокурор провел проверку, и выяснил, что, действительно, 123 человека не получили своевременно заработную плату в размере 5,848 миллиона рублей.

- Руководству предприятия указано на недопустимость нарушений трудового законодательства, - отметили в пресс-службе областной прокуратуры. - Прокурор района внес руководителю организации представление, а также возбудил в отношении него и юридического лица дела о нарушении трудового законодательства.

Отметим также, что после того, как прокуратура вмешалась, руководство компании полностью погасило всю задолженность перед работниками.