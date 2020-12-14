Рецидивист из Кузбасса пойдет под суд после интимной связи с девочкой Фото: Асхат БАРДЫНОВ

19-летний житель города Березовский уже имел за плечами судимость, когда решился на преступление. Он разбил окно и забрался в дом несовершеннолетней девочки, с которой у них была связь.

Молодой человек встречался с несовершеннолетней девочкой в течение некоторого времени. В июле 2020 он разбил окно в ее доме, и через него забрался в дом, чтобы пообщаться с подругой. Однако в доме его встретил отец девочки: он потребовал, чтобы незваный гость убирался. Тот же, вместо того, чтобы покинуть жилище, приставил к горлу девочки нож и стал угрожать убийством, если кто-нибудь покинет жилище.

Мама девочки сумела вызвать скорую помощь и полицию. Юноша же попытался спрятаться от стражей порядка. Правда, место для этого он выбрал неудачное – подполье. Там-то его полицейские и обнаружили.

Когда следователи стали выяснять обстоятельства случившегося, выяснилось, что в мае 2020 года мужчина уже вступал в интимную связь с недостигшей 15-летнего возраста девочкой.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба Управления СК РФ по Кемеровской области.