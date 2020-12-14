Виноваты документы: воришка из Кузбасса оставил их на месте преступления

Воришка из Кузбасса оставил на месте преступления документы Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

23-летний житель Киселевска совершил преступление, но сам себя выдал полиции. Точнее – оставил на месте преступления залоговые документы.

43-летняя жительница Киселевска обратилась в полицию и сообщила о том, что у нее пропали золотые украшения в общей сложности на 270 тысяч рублей. Женщина заявила, что к краже может быть причастен ее 23-летний сын. К слову, молодой человек дивет вместе с матерью.

Стражи порядка обследовали жилище и действительно обнаружили в одной из комнат залоговый документ на имя подозреваемого.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили место нахождения и задержали 23-летнего сына заявительницы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Он полностью признал свою вину и пояснил, что золотые украшения похищал на протяжении недели, а вырученные деньги потратил.

Так житель Киселевска стал фигурантом уголовного дела о краже. Он может лишиться свободы на срок до пяти лет.