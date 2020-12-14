Кемерово и Новокузнецк вошли в рейтинг любимых туристами городов. ФОТО: Юрий Лобачев

Один из туристических сервисов составил рейтинг городов, в которых туристы задерживались дольше всего. Кемерово и Новокузнецк вошли в этот рейтинг.

Новокузнецк оказался даже более популярным, чем Кемерово: здесь туристы предпочитают оставаться в среднем на девять дней, а в областном центре - на 8,9 дня. Оба города вошли в первую десятку городов рейтинга и находятся на восьмом и девятом местах соответственно. Из ближайших соседей туристов привлекает Горно-Алтайск - там они остаются на 6,8 дня, Новосибирск и Красноярск - на 9 дней, Иркутск - на 10,1 дня. Намного меньше туристы стремятся провести в Екатеринбурге - всего 5,3 дня.

Еще один город-сосед занял лидирующую позицию рейтинга сервиса OneTwoTrip. Дольше всего туристы предпочитают оставаться в Барнауле: 11,1 дня. А в Хабаровске и Благовещенске, которые разделили вторую строку рейтинга, по 10,9 дня. На третьем месте - Петропавловск-Камчатский.

Также по данным сервиса, на которые ссылается ТАСС, средняя продолжительность поездки составила 6,6 дня, при том, что в 2019 году этот показатель составлял 6,9 дня.