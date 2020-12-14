За любовь к резиновым изделиям кузбассовец может пойти под суд Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель Прокопьевска пойдет под суд за любовь к резиновым изделиям. Мужчина ограбил дом своего соседа и украл дорогие для него вещи.

40-летний житель Прокопьевска приметил у соседа во дворе ценные предметы - надувной бассейн, резиновую лодку и автомобильные колеса. Он дождался того момента, когда хозяина не будет дома, забрался в сарай на территории его участка и украл лодку, бассейн и колеса. Все это спрятал в своем погребе, но ни продать соседские вещи, ни воспользоваться ими не успел.

Владелец резиновой лодки, колес и бассейна сразу же, как только обнаружил пропажу, обратился в полицию. И стражи порядка вскоре установили личность и задержали соседа-грабителя. К слову, ранее мужчина уже был судим и не раз.

- В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают в качестве максимального наказания шесть лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Похищенное имущество полицейские изъяли и вернули законному владельцу.