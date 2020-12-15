Новый межрегиональный автобусный маршрут появится в Кузбассе Фото: Максим КИСЕЛЕВ

В Кузбассе совсем скоро появится еще один новый межрегиональный маршрут, который соединит Кузбасс и Алтайский Край.

Как сообщает пресс-служба компании «Кузбасспассажиравтотранс», новый межрегиональный автобусный маршрут соединит три города – Кемерово, Новокузнецк и Горно-Алтайск. Автобус будет ходить четрые раза в неделю: по вторникам, средам, пятницам и субботам. Из Кемерова автобус будет отправляться в 21.10, из Новокузнецка – в 00.35, а прибытие в Горно-Алтайск – в 07.30.

Стоимость проезда из Кемерова – 1,4 тысячи рублей, из Новокузнецка – 1,2 тысячи рублей. Для студентов предусмотрена скидка на проезд в размере 30 процентов.

В обратном направлении автобус будет отправляться по средам, четвергам, субботам и воскресеньям с Горно-Алтайского автовокзала в 21.10 и будет прибывать на следующий день, соответственно, в Новокузнецк — в 04.05, в Кемерово – в 07.30.