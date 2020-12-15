Бредущую по ночной улице лошадь заметили в Кузбассе. ФОТО: vk.com, "Прокопьевск.ру", Андрей Ангелов

Лошадь, одиноко бредущую по ночной улице, заметили жители Прокопьевска. Жаркие споры вызвал не только вопрос, кто хозяин, но и вероятная опасность нахождения животного на улице.

«Одинокий, молодой, заблудился в этой жизни», - иронизирует один из подписчиков паблика, где появилось видео с гуляющей самой по себе лошадью.

«Были времена, когда лошади гуляли сами по себе, это норма», - отмечает другой подписчик.

«Лошадка – супер!» - восхищается сразу хор подписчиков.

«Вот когда она у вас под окнами около мусорки родит в мороз -30, или когда они табуном проскачут по детской площадке, посмотрим, какая она будет супер...», - тут же парирует еще один пользователь сети интернет.

Многие прокопчане отметили, что всем известно, кто именно является владельцем этой и других лошадей, так как животные часто остаются без присмотра и разгуливают по этому району Прокопьевска. И большинство комментаторов отметило, что в таких вольных выгулах нет ничего хорошего: животные могут причиной ДТП или же случайно травмировать кого-нибудь из прохожих.