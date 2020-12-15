Мэр Новокузнецка рассказал о самочувствии после прививки от коронавируса

Мэр Новокузнецка рассказал о самочувствии после прививки тот коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава города Новокузнецк Сергей Кузнецов рассказал о том, как чувствует себя после сделанной прививки от коронавируса.

Как и обещал, глава города рассказал о своем самочувствии после поставленной вакцины от коронавируса. В соцсетях он разместил сторис с фотографией. На снимке запечатлен градусник и пульсоксиметр. Судя по цифрам, у мэра Новокузнецка в норме и температура, и уровень кислорода в крови.

ФОТО: инстаграм Сергея Кузнецова

Напомним, Сергею Кузнецову поставили вакцину от коронавируса накануне, 14 декабря. Мэр отметил, что, так как ранее не болел ковидом, решил защитить себя и близких от этой болезни. Перед процедурой его осмотрел врачь, а потом сделал прививку. И сразу после нее, и в течение первых суток глава Новокузнецка чувствует себя хорошо.

Напомним также, что первые 1000 доз вакцины прибыли в Кузбасс на прошлой неделе. Добровольная вакцинация стартовала 9 декабря. Первые получатели вакцины - медработники и учителя.

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