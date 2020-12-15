Поиски пропавшего в Кузбассе зеленоглазого подростка прекращены

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» сообщают о прекращении поисков 16-летнего подростка. Его разыскивали с конца ноября.

В последний раз 16-летнего жителя города Кемерово видели 29 ноября, а потом он перестал выходить на связь и пропал. Его поиски продолжались до 14 декабря. Однако теперь стало известно, что они прекращены.

- Найден, погиб. Приносим искренние соболезнования родным и близким, - сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

При этом волонтеры не сообщают ни о подробностях поисковой операции, ни то, где именно ни при каких обстоятельсвтах она завершилась. Редакция "Комсомольской правды - Кемерово" также приносит соболезнования родным и близким погибшего подростка.

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