У кузбассовца арестовали квартиру за совершенное ДТП Фото: Екатерина РОМАНОВА

Арест квартиры за поврежденный чужой автомобиль: такой может оказаться расплата за совершенное ДТП для одного из жителей Кемерова.

Кемеровчанин, управляя своим автомобилем, нарушил правила дорожного движения. Его машина врезалась в другую и сильно повредила ее. Когда эксперты оценили повреждения, они пришли к выводу, что стоимость ремонта составляет 400 тысяч рублей. Однако виновник ДТП не спешил выплачивать эту сумму.

Когда все сроки выплат прошли, на денежные средства, находящиеся в банке, га заработную плату обратили изыскания. Кроме того, кемеровчанину запретили проводить регистрационные действия в отношении транспортных средств и постановили взыскать исполнительский сбор в размере 30 тысяч рублей.

Более того, на квартиру, которая принадлежит мужчине, наложен арест. Предварительная ее стоимость – один миллион рублей. При этом квартира не является единственным жильем должника.

- Теперь у мужчины есть 10 дней для оплаты долга, иначе арестованное имущество будет передано на реализацию, средства от которой будут направлены на погашение задолженности, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.