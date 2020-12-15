Двое мужчин в масках избили новокузнечанина Фото: Илья СМИРНОВ

Полиция разыскивает двух мужчин, которые подозреваются в нападении на жителя города Новокузнецка.

На сегодняшний день известно, что новокузнечанину, когда тот находился рядом со своим домом, подошли двое неизвестных. Оба скрывали свои лица под масками. Они набросились на него и стали наносить удары по разным частям тела. Потом неизвестные скрылись.

Пострадавшего доставили в больницу, где врачи диагностировали черепно-мозговую травму, а также ссадины и ушибы. Медработники сообщили о случившемся в полицию.

- В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемых, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Следователем возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы.

Полицейские просят граждан, владеющих информацией об обстоятельствах нападения и лицах, его совершивших, сообщить об этом по телефонам в Новокузнецке: 8 (384-3) 46-22-29, 8 (384-3) 45-94-24 либо 02 (102 - с мобильного).

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