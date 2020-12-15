В Кемерове отключили светофоры. ФОТО: пресс-служба администрации города Кемерово

В Кемерове во вторник, 15 декабря, отключили несколько светофоров. Как сообщают городские власти, вновь заработают они только через несколько часов.

Как сообщает пресс-служба администрации города Кемерово, в связи с проведением ремонтных работ 15 декабря на несколько часов отключены светофоры. Так, не работают светофорные объекты на улице Нахимова, неподалеку от дома № 77. Их отключили в 9.00, а снова включат лишь в 16.00.

Кроме того, с 13.00 до 16.00 будут отключены светофоры на пересечении проспектов Октябрьского и Ленинградского.

- В это время будут проводить ремонтные работы. Водителей просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения для нерегулируемых перекрестков, - обращаются представители администрации к жителям и гостям Кемерова.